الزلفاني: في كل الحالات ستكون تونس في نهائي كأس زايد

إستضافت إذاعة (Planète Sport) التونسية ظهر اليوم السبت مدرب المريخ السوداني يامن الزلفاني الذي تحدث عن الفريق والمواجهة المرتقبة مع النجم الساحلي في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس زايد.

وأكد الزلفاني أن المواجهة ستكون صعبة أمام النجم الذي يملك خبرة في مثل هذه المسابقات الكبرى مضيفا أن المريخ سيدافع بدوره عن حظوظه من أجل ضمان التأهل للنهائي مشيرا إلى أن تونس ستكون ممثلة في النهائي في جميع الحالات.

وكان الزلفاني قد سبق بعثة المريخ إلى تونس منذ الخميس الماضي تأهباً لمواجهة النجم يوم 27 فبراير الحالي في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للاندية العربية في سوسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)