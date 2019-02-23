الخضر: إعلان الطوارئ لمعالجة الأزمة الاقتصادية

قال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، د. عبدالرحمن الخضر، يوم السبت، إن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد ضمن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية المشير البشير تعنى بمعالجة الأزمة الاقتصادية ومكافحة الفساد، ووقف الممارسات السالبة على الاقتصاد، خاصة تهريب الذهب.

وأشار إلى أن أولويات الحزب للمرحلة القادمة ترتكز على تهيئة الساحة السياسية وفتح الباب على مصراعيه أمام القوى السياسية الموالية والمعارضة والمشككة، للحوار بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة، ولتحقيق الغايات والتداول السلمي للسلطة، للوصول إلى انتخابات متفق عليها.

ونبه بحسب الشروق – إلى أن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد يختص بالشأن الاقتصادي أكثر مما يعنى بالممارسة السياسية، خاصة أنها مؤقتة ولعام واحد. وخاطب الخضر فعاليات المؤتمر العام الأول للحزب بمحليات الخرطوم الذي انعقد بمحلية جبل أولياء، وأبان أن الفرص مواتية أمام القوى السياسية والمجتمعية والكيانات للتقدم برؤاها لتشكيل المشهد السياسي خلال المرحلة القادمة .

من جانبه، قال نائب الحزب بولاية الخرطوم، كامل مصطفى، إن مؤسسات الدولة قادرة على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية، وأكد أن عمل الحزب يرتكز خلال المرحلة على عدد من القضايا والملفات، على رأسها تحقيق السلام الشامل، واستكمال الجوانب المتعلقة بوثيقة الحوار الوطني، وتحقيق طموحات الشباب .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)