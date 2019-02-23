قال التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق الهلال، أن فريقه جاهز لمواجهة مضيفه زيسكو الزامبي غداً، في الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية وأكد الكوكي في المؤتمر الصحافي الذي عقده عصر اليوم السبت، مبلعب ليفي ماوانا واسا بأندولا، معرفته بقدرات لاعبي الفريق وأنه درب 70% منهم كما انه يعرف المالي بوبكر ديارا منذ أن كان يلعب في مازيمبي وتونس وأن الأزرق سيقدم مباراة كبيرة ويستهدفون الانتصار غداً ويدركون صعوبة المهمة ولكن الهلال جاهز للمباراة وسيقدم أفضل ما عنده غداً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر الكوكي يؤكد جاهزية الهلال لزيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.