ترتيبات لإعادة الجمعيات التعاونية بجميع الولايات

أعلن الاتحاد التعاوني القومي عن وضع سياسات جديدة لتفعيل الجمعيات التعاونية بالأحياء السكنية والميادين بجميع الولايات، معلناً عن ترتيبات لإنشاء (8) ألف جمعية خلال المرحلة المقبلة على مستوى المركز والولايات.

وأوضح الدرديري عمر منصور رئيس الاتحاد في تصريح بحسب (smc) أن السياسات المشار إليها تم تعميمها على كافة الولايات وتشمل كيفية توصيل السلع عبر منافذ الاتحاد بالأحياء السكنية، مؤكداً حرصهم على مراقبة وضبط عمليات التوزيع بالتنسيق مع شركات الإنتاج والجهاز التنفيذي بالدولة، كاشفاً عن تعيين مسجل مستقل للتصديق والأشراف على عمل الجمعيات ومعالجة أي مشكلات يمكن أن تعيق العمل خلال المرحلة المقبلة.

وكشف الدريري عن تشكيل آليات مشتركة مع الحكومات الولائية لاستمرارية انسياب السلع الاستهلاكية وتوفيرها للمواطن دون عوائق، مستعجلاً فروع الاتحادات الولائية بإكمال الإجراءات المتعلقة بالمركز والوحدات الحكومية لكل ولاية خلال فترة وجيزة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)