التربية: اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة السودانية

عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً للتنوير حول سير الترتيبات لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية خاطبه وكيل الوزارة د. الطاهر حسن الطاهر حيث قدم خلاله تنويراً شاملاً حول اكتمال كافة الترتيبات لبدء امتحانات الشهادة الثانوية، مؤكداً قيام الامتحانات في موعدها المحدد الثاني من مارس 2019م من خلال ثلاثة آلاف وتسعمائة أربعة و أربعين مركز امتحان وثلاثة عشر مركزاً خارج السودان.

وأشار الطاهر بحسب وكالة السودان للأنباء إلى أنه تم الفراغ من اختيار المراقبين و الكنترول والمصححين وفق المعايير المحددة.

وكشف الوكيل عن زيادة الاستحقاقات المالية لهم بنسبة مائة في المائة كما طمأن الأسر والطلاب باكتمال الترتيبات كافة لقيام الامتحانات في موعدها ودعا إلي عدم الالتفات للشائعات والتركيز علي المذاكرة والتحصيل الأكاديمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)