بالفيديو : ظهور جديد للممثل الكوميدي محمد جلواك يلهب حماس المحتجين

ألهب الكوميدي محمد جلواك جماهير احتشدت في أحد المسارح وذلك من خلال كلمة قصيرة تحدث فيها عن ضرورة التوحد بين أفراد الشعب السوداني منادياً بمناهضة المشاعر الجهوية والقبلية.

جاء التجاوب من قبل الجماهير المحتشدة من خلال ترديد الشعارات التي ظل يرددها المحتجون في حشودهم مثل شعارات (تسقط بس).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)