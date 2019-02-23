بعثة المريخ تصل تونس لنزال النجم

وصلت بعثة المريخ ظهر اليوم السبت، إلى تونس؛ استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال، الأربعاء المقبل، على ملعب سوسة.
كان التونسي يامن الزلفاني، مدرب المريخ، قد سبق البعثة لتونس قبل يومين.
وقال الزلفاني في تصريحات صحافية: حضرت منذ يومين لتونس واصطحبت معي اللاعب بكري المدينة للعلاج. نحن الآن في اتجاه مدينة سوسة؛ حيث يُقام اللقاء، وسنُجري 3 حصص تدريبية، قبل المواجهة. وأكد الزلفاني، أن فريقه جاء إلى تونس ويحدوه إصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية في تونس، قبل خوض لقاء العودة في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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