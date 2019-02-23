الخارجية الأمريكية: قلقون بشدة إزاء لائحات الاتهام ضد 16 ناشطا تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة "قلقة بشدة" إزاء قرار الادعاء التركي بتوجيه اتهامات ضد 16 من قادة المجتمع المدني، من بينهم فاعل خير بارز وصحفي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو " إن القدرة على ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أمر أساسي لأي ديمقراطية سليمة".

وأضاف البيان "أننا نحث تركيا على احترام حرياتهم وإطلاق سراح كل المحتجزين تعسفيا".

ومن بين أولئك الذين وجهت إليهم الاتهامات هذا الأسبوع عثمان كافالا، فاعل الخير البارز الشهير والمحتجز بدون اتهامات لمدة 477 يوما.

كما تم توجيه اتهامات ضد جان دوندار، رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت والذي فر إلى ألمانيا في عام 2016.

وترتبط القضية باحتجاجات متنزه جيزي المناهضة للحكومة عام 2013، والتي طالبت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتنحي.

واتهم المشتبه بهم بتمويل وتنسيق احتجاجات متنزه جيزي. ويمكن أن يواجهوا احكاما تصل للسجن مدى الحياة، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية التركية. .