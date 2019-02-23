تظاهرات ليلية في مناطق متفرقة من الخرطوم بينها الكلاكلة والديم الثورة

قال تجمع المهنيين السودانيين بصفحته علي وسائل التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" إن تظاهرات ليلية اندلعت في مناطق متفرقة من الخرطوم بينها شمبات والديم ،والكلاكلة ، والثورة شارع النص ،ود نوباوي .

وفي وقت سابق اعلن الرئيس عمر حسن البشير،عن حالة الطوارئ في السودان وحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما اوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.