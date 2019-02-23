ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة علي إشبيلية

تغلب فريق برشلونة علي مضيفه إشبيلية بنتيجة 4-2 والتي جمعتهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الاسباني الممتاز "الليجا".

تقدم خيسوس نافاس لصالح اشبيلية في الدقيقة 22، وتعادل ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 26 قبل أن يمنح جابريل ميركادو التقدم مجددًا للفريق الأندلسي بالدقيقة 42، ونجح ميسي في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 67، و85، وأضاف سواريز الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 57 ويعزز صدارته لترتيب الدوري الاسباني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 37 في المركز الخامس.

وإليكم ترتيب الدوري الاسباني بعد تعادل برشلونة مع إشبيلية:-

1- برشلونة 57 نقطة

2- أتليتكو مدريد 47 نقطة

3- ريال مدريد 45 نقطة

4- خيتافي 39 نقطة

5- إشبيلية 37 نقطة

6- ألافيس 36 نقطة

7- ريال سوسيداد 34 نقطة

8- ريال بيتيس 33 نقطة

9- فالنسيا 32 نقطة

10- إيبار 31 نقطة

11- اتليتك بلباو 30 نقطة

12- ليفانتي 30 نقطة

13- اسبانيول 30 نقطة

14- ليجانيس 29 نقطة

15- جيرونا 27 نقطة

16- بلد الوليد 26 نقطة

17- سيلتا فيجو 24 نقطة

18- فياريال 23 نقطة

19- رايو فاليكانو 23 نقطة

20- هويسكا 19 نقطة