ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد "هاتريك" ميسي

قاد الارجنتيني ليونيل ميسي فريق برشلونة لتحقيق فوزًا ثمينًا على مضيفه إشبيلية بنتيجة 4-2 والتي جمعتهما مساء اليوم السبت، علي ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الاسباني الممتاز "الليجا".
وسجل أهداف برشلونة ليونيل ميسي "هاتريك"، ولويس سواريز "هدف" في الدقائق 26، 67، 85، 93 بينما جاءت ثنائية اشبيلية عن طريق، خيسوس نافاس، وميركادو في الدقيقتين 22، 26 من زمن اللقاء.
وعزز ليونيل ميسي صدارته لترتيب هدافي الدوري الاسباني بالموسم الحالي، برصيد 25 هدفًا، بينما وصل زميله لويس سواريز للهدف رقم 16 محتلًا المركز الثاني في قائمة الهدافين.
وإليكم ترتيب هدافي الدوري الاسباني:
1- ليونيل ميسي "برشلونة" .. 25 هدفًا
2- لويس سواريز "برشلونة" .. 16 هدفًا
3- كريستيان ستواني "جيرونا" .. 13 هدفًا
4- شارليز دياز "إيبار" .. 12 هدفا
5- جريزمان "أتليتكو مدريد" .. 12 هدفًا
6- وسام بن يدر "اشبيلية" .. 11 هدفًا
7- إياجو اسباس "سيلتا فيجو" .. 10 أهداف
8- كريم بنزيما "ريال مدريد" .. 10 أهداف
9- بورخا ايجليسياس "اسبانيول" .. 10 أهداف
10- خورخي مولينا "خيتافي" .. 10 أهداف
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