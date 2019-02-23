مظاهرات ضد البشير جنوب شرق البلاد "سنار"

اتسعت رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد البشير ونظامه بعد خروج المئات من المواطنين في مدينة سنار جنوب شرق البلاد نهار اليوم مطالبين برحيل البشير ونظامه . وذكر شهود عيان تحدثوا ” للسودان نيوز 365” ان المئات من المواطنين خرجوا الى الشوراع وسوق المدينة وهم يهتفون ” طالب بحقك يا مواطن” ، ويطالبون الحكومة بالرحيل. وتأتي مظاهرات مدينة سنار بعد مظاهرات احتجاجية خرجت الجمعة في 86 مظاهرة من مدن مختلفة مثل ودمدني وسط البلاد وبعض المناطق في العاصمة الخرطرم.

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