حركة دبجو تؤيد قرارت رئيس الجمهورية

أعلنت حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية أمس بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والقرارات المصاحبة.

وقالت الحركة في بيان لها اليوم إن القرارت تعتبر حلولا جادة في نهج موضوعي وشفاف يؤكد تفهما عميقا لمسار الأوضاع السياسية في البلاد فيما يلي تورد ( اخبار الخليج 365) نص البيان.

حركة العدل والمساواة السودانية الموقعه على السلام قيادة دبجو

بيان تأييد لقرارات السيد رئيس الجمهورية

إبتداء تثمن الحركة القرارات الشجاعة التي أصدرها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة استجابة لمتطلبات الشارع السوداني وهي بمثابة حلول جادة تمضي في نهج موضوعي وشفاف يؤكد تفهم عميق لمسار الأوضاع السياسية في البلاد وهي استنهاض للمسئولية الوطنية للحفاظ علي مكتسبات الأمة أرضا وشعبا.

وأزاء هذا تدعو الحركة لصد أبواب زرع الكراهية في جسد الأمة وتدعو لاستنهاض مستقبل البلاد بكل تجرد ونكران ذات والنظر ببصيرة إلي مآل الأجيال القادمة وهي دعوة صادقة لاعتماد الوثيقة الوطنية باعتبارها منتجا وطنيا خالصا.

وتجدد الحركة الدعوة لحملة السلاح والقوي الوطنية المعارضة بالداخل للحوار وكذا قوى الشباب من خارج التنظيمات السياسية الذي جهر بصوته مطالبا ومناديا بمطلوبات أستجيب لها لتكون حاضرة لترسم مستقبل يتشارك الجميع فيه على السواء ويكون فيه رئيس الجمهورية قوميا للجميع .

ونعلم أنه ليس للرئيس عصا سحرية لحل المشكلات ولكنه يملك ارادة قوية وصادقة بتكوين لجان إقتصادية متخصصة وحكومات كفاءات وطنية وكذا متابعة لجان تقصي الحقائق حول الأحداث وايقاف إجراءات التعديلات الدستورية وفرض حالة الطوارئ لمدة عام للمحافظة على الأمن وإقرار القانون والدستور وهي سانحة لكل القوي السياسية أن تبذل قصارى جهدها لاعلاء القيم الوطنية ممارسة وسلوكا وتجدد الحركة ترحابها ودعمها للقرارات.

العميد/ بخيت عبدالكريم دبجو رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة