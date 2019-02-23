مظاهر عسكرية في الخرطوم والاحتجاجات تتواصل

صادف إعلان حالة الطوارئ في السودان عطلة السبت الرسمية؛ رغم ذلك فقد تسيدت المظاهر العسكرية الشوارع الخالية من الحركة المعتادة في العاصمة الخرطوم.

ورصد (السودان 365) أعداد كبيرة من سيارات القوات المسلحة وهي تجوب شوارع الخرطوم منذ الصباح الباكر.

ودخلت طوابير من سيارات الدفع الرباعي المحملة بالأسلحة الثقيلة والجنود؛ إلى اغلب أحياء العاصمة؛ في استعراض عسكري مع بداية تنفيذ حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

ورغم المظاهر العسكرية والأمنية اللافتة في الخرطوم؛ فقد بدأت بعد منتصف الظهيرة؛ احتجاجات في أحياء متفرقة من مدن العاصمة الثلاث.

ولم يصدر عن السلطات السودانية؛ حتى الآن أي توجيهات أو ضوابط للمواطنين بشأن ما سيطبق من إجراءات تختص بتحركاتهم خلال الساعات القادمة.

وواصل مواطنو ضاحية بري شرق الخرطوم؛ تظاهراتهم اليوم السبت؛ حيث خرج المئات منهم الشوارع الرئيسية المحيطة بالحي؛ يرددون هتافات رافضة للقرارات الأخيرة للرئيس البشير؛ ويطالبون برحيله.

كما تظاهر المئات في مدينة المجاهدين جنوب الخرطوم؛ حيث أشعل المحتجين إطارات السيارات؛ وأغلقوا الشوارع والمداخل في الأحياء؛ كما خرج العشرات في حي الديم الذي يقع في محيط وسط الخرطوم.

وقال شهود عيان لـــــ(السودان365) أن عدد من أحياء مدينة بحري المزاد وشمبات؛ انضمت إلى حركة الاحتجاجات اليوم؛ ويتوقع أن تنضم بقية أحياء العاصمة في مظاهرات مسائية.