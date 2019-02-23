البشير يغيب عن القمة العربية ـ الأوروبية بسبب الجنائية

بات من المؤكد غياب الرئيس السوداني عن المشاركة في القمة العربية الأوروبية بسبب رفض الزعماء الاوروبيين مشاركته على خلفية إتهامه بإرتكاب جرائم إبادة من المحكمة الجنائية الدولية.
ويتحاشى غالب الرؤساء والمسؤولين الأوروبيين التواجد مع البشير في محفل واحد كما يواجه الرئيس السوداني مقاطعة معلنة من أوربا وامريكا لكونه مطلوبا لدى المحكمة الجنائية.
وكان وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد قد قال قبل أيام أن القاهرة لا تتحفظ على مشاركة البشير في القمة، وزعم ان البشير تلقى دعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لحضور القمة إلا انه استدرك قائلاً: “إذا كان الرئيس سيشارك أو سيبعث مسؤولاً آخر نيابة عنه، يعتمد بشكل رئيسي على جدول أعمال الرئيس والتزاماته”.
ومن المقرر ان تنطلق أعمال القمة يوم غد الأحد 24 فبراير بمدينة شرم الشيخ في مصر، بحضور رؤساء دول وحكومات 50 دولة عربية وأوروبية.
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