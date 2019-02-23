زعيم كوريا الشمالية يقوم بزيارة رسمية لفيتنام بجانب قمته مع ترامب

أعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سيقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام خلال تواجده فى هانوى التي تستضيف قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن كيم سيلتقي رسميا بالرئيس الفيتنامي الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، نجوين فو ترونج، دون تحديد موعد.
وسيجتمع كيم مع ترامب يومي 27 و28 فبراير، رغم عدم الإعلان رسميا عن موعد وصوله.
ولم يتم الإعلان عن أي استقبال رسمي لترامب، الذي جرى استقباله رسميا في أول زياره له لفيتنام عام 2017.
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