تورينو يتخطي أتالانتا ويرتقي للمركز السابع بالكالتشيو

تقدم فريق تورينو للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه اتلانتا 2 /صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.
وتقدم أرماندو إتزو بهدف لتورينو في الدقيقة 42 ثم أضاف الإسباني ياجو فالكي الهدف الثاني في الدقيقة 46.
الفوز رفع رصيد تورينو إلى 38 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن اتلانتا صاحب المركز السادس.
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