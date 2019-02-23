شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علن المعارض خوان غوايدو السبت، أن المساعدة الانسانية التي أرسلتها الولايات المتحدة وحلفاؤها “في طريقها الى فنزويلا”، معطيا إشارة الانطلاق من كولومبيا لعملية تهدف الى تمريرها عبر الحدود التي أغلقها النظام التشافي.

وقال غوايدو الذي اعترفت به نحو خمسين دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، إن “المساعدة الإنسانية في طريقها الى فنزويلا بشكل سلمي وهادىء لانقاذ أرواح”. القدس العربي

كانت هذه تفاصيل خبر زعيم المعارضة الفنزويلية يؤكد وصول المساعدات الإنسانية الي فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.