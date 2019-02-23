“هدى مثنى” تقاضي ترامب …لسحبه الجنسية الأمريكية منها

شهاب محمد - الخرطوم - ترامب

الخليج 365:

رفعت أسرة الأمريكية، هدى مثنى، دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، احتجاجا على سحبه الجنسية من ابنتها ورفض عودتها إلى الولايات المتحدة دون قرار قضائي.

وكانت هدى (24 عاما) قد غادرت الولايات المتحدة عام 2015 إلى سوريا، والتحقت بتنظيم “داعش” الإرهابي، وتزوجت من ثلاثة عناصر، وأصبح لديها طفل، لكن رغبتها بالعودة قوبلت بالرفض من قبل ترامب.

وسبق أن صرّح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ترفض عودة “مثنى” إلى الولايات المتحدة كونها “لا تتمتع بالجنسية”، فضلا عن أنها “إرهابية، وعودتها تشكل تهديدا للبلاد”.

وردا على تصريح بومبيو، قال محامي مثنى حسن شبلي، الجمعة، إن موكلته ولدت في ولاية نيوجرسي عام 1994، ولا تزال تتمتع بالجنسية الأمريكية.

وأضاف شبلي في تصريحات إعلامية، أن إدارة الرئيس ترامب لا تزال مستمرة في سلخ حقوق المواطنين بشكل غير قانوني، مؤكدا أن مثنى عاشت طوال حياتها كمواطنة أمريكية وحملت جواز سفر أمريكي.

وأضاف شبلي، أن ترامب طالب بعودة مواطنو الدول الأوروبية المنضمين لتنظيم “داعش” الإرهابي إلى بلادهم عقب العمليات العسكرية الأخيرة ضد التنظيم، إلا أنه تجاهل ذلك بخصوص مواطنة أمريكية.

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