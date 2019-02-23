3 جنود فنزويليين يفرون إلى كولومبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لجأ 3 جنود فنزويليين إلى كولومبيا، عن طريق جسر سيمون بوليفار، الذي أغلقته حكومة كراكاس.

وبحسب إدارة الهجرة الكولومبية، طلب ثلاث جنود فنزويليين اللجوء عن طريق جسر سيمون بوليفار الدولي، الذي يربط بين مدينتي كوكوتا الكولومبية، وسان أنطونيو ديل تاشيرا الفنزويلية.

وسبق أن قررت كراكاس إغلاق حدودها مؤقتا مع بوغوتا، بدعوى “تهديدات خطيرة وغير قانونية”.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، إن حكومة بلادها اتخذت قرارا بإغلاق ثلاثة معابر حدودية مع كولومبيا بشكل مؤقت.

وعزت رودريغيز إغلاق المعابر إلى “تهديدات خطيرة وغير قانونية من الحكومة الكولومبية، على سيادة فنزويلا والسلام فيها”.

وجاء قرار إغلاق الحدود قبل 23 فبراير/ شباط، وهو التاريخ الذي حددته المعارضة لإدخال المساعدات الإنسانية من كولومبيا.

وقررت الحكومة الفنزويلية في وقت سابق إغلاق حدودها مع البرازيل أيضا.

وتشكل مسألة الأزمة الإنسانية والجدال حول المساعدات، إحدى أهم نقاط التوتر بين الحكومة، والمعارضة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا، التي تشهد أخطر أزمة سياسية واقتصادية في تاريخها.

وسبق أن أكد الرئيس نيكولاس مادورو، أن المساعدات تعد “جزءا من استراتيجية الولايات المتحدة لاحتلال فنزويلا”، وأنه “لن يسمح بهذا الاستعراض”.

فيما تقول المعارضة إن 300 ألف شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة، كما سيواجه نحو مليونين آخرين مشاكل صحية، وينبغي السماح بدخول المساعدات إلى البلاد.

وإدخال المساعدات مرتبط بقرار الجيش فتح الحدود من عدمه، إذ إن الأخير لا يزال مخلصا لمادورو، ويرفض الاعتراف بغوايدو رئيسا رغم التهديدات الأمريكية.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا منذ 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، إثر زعم غوايدو، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وأيدت كل من تركيا وروسيا والمكسيك وبوليفيا وإيران وكوبا والصين شرعية مادورو، الذي أدى في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

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