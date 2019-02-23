المركزي يسلّم البنوك أكثر من (1,8) مليار جنيه خلال إسبوعين

تسلمت البنوك أكثر من مليار و800 مليون جنيه خلال الإسبوعين الماضيين من بنك السودان المركزي، في وقت كشف فيه إتحاد المصارف عن إلتزام كافة البنوك بتغذية الصرافات الآلية يومياً بمبلغ (200) مليون جنيه.
وقال عباس عبد الله عباس رئيس إتحاد المصارف في تصريح بحسب (smc) أن البنك المركزي وضع خطة لإستلام الأوراق المالية من الخزينة ووضعها في الصرافات الآلية، مؤكداً أن كل ما تم إستلامه من البنك تم ضخهُ بالصرافات بشكل يومي.
وفي ذات السياق قال مصدر بالبنك المركزي أن مطابع العملة أكملت كافة الترتيبات للبدء في إنتاج فئة الـ(500) جنيه ليتم طرحها وتداولها في مارس المقبل، متوقعاً إنفراجاً كاملاً لأزمة النقود وحل مشكلة الأوراق المالية في أقرب فرصة ممكنة.
وكان محافظ بنك السودان المركزي قد وعد بإنفراج أزمة السيولة خلال شهر مارس القادم بعد طرح العملة الجديدة من فئة الـ(500) جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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