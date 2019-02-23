وفد روسي يزور الخرطوم لإقامة مصفاة للنفط بالبحر الأحمر

يصل وفد من مؤسسة “روس جو” الحكومية الروسية إلى الخرطوم في السابع والعشرين من فبراير الجاري للخرطوم لإستكمال الترتيبات والتحضيرات لإقامة مصفاة جديدة للنفط بولاية البحر الأحمر.
وقال مصدر عليم بوزارة النفط بحسب(smc) أن السودان وقع إتفاقاً مع روسيا لبناء مصفاة ببورتسودان بإنتاج (220) الف برميل يومياً، مؤكداً أن الحكومة تعمل علي تسهيل كافة الإجراءات الخاصّة بإقامة المصفاة بالشراكة مع روسيا.
وأكد أن الوزارة تعمل علي زيادة الإستثمارات النفطية والدخول في إتفاقيات جديدة مع بعض الشركات الأجنبية وإستكشاف مربعات جديدة حسب خطة الوزارة بدخول حقول إنتاجية لقطاع النفط والغاز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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