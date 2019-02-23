البشير يلتقي مبعوث أمير قطر

التقى رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم السبت، ببيت الضيافة مبعوث أمير دولة قطر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع د. خالد بن محمد بن عطية، بحضور النائب الأول للرئيس وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين السودان وقطر وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وقال بنعطية في تصريح صحفي عقب لقائه رئيس الجمهورية، بحسب الشروق – إنه نقل للرئيس تحيات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتمنياته للسودان بالاستقرار والازدهار، موضحاً أن اللقاء تناول تطوير التعاون المشترك بين السودان ودولة قطر في مجالات الدفاع والمشروعات التنموية المشتركة.

وأكد المبعوث القطري استمرار دعم بلاده لوثيقة الدوحة واستعدادها للعمل مع الأطراف غير الموقعة لاستكمال عملية السلام بدارفور.

وحمل رئيس الجمهورية المبعوث القطري تحياته لأمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وللشعب القطري الشقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)