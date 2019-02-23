بالفيديو : الممثل الكوميدي المعتقل محمد صالحين (شوفو لي حلل)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثلين الكوميدي محمد صالحين وأستاذ الدراما غدير ميرغني مصحوبة بدعوات لإطلاق سراحهم حيث ظلا رهن الاعتقال الذي طالهم خلال الفترة الماضية حيث كتب على الصورة المتداولة (الحرية لإخواننا المعتقلين) وجاءت أغلب تعليقات رواد مواقع التواصل داعمة لهما حيث كتب أحدهم معلقاً: (الله يفك أسرهم ويعودوا سالمين. لقد سجل اسم صالحين وغدير في قائمة التاريخ، والتاريخ لا ينسى وصفحاته من حديد). .

الكوميدي محمد صالحين الذي اشتهر بأعماله الكوميدية خاصة مع فرقة الهيلاهوب الكوميدية أعاد رواد المواقع تداول ومتابعة بعض أعماله التي قدمها في الفترة السابقة ووجدت صدى واسعاً لدى الجمهور و أبرزها الأغنية الكوميدية المصورة (شوفو لي حلل) التي قدمتها الهيلاهوب حيث جاءت كلماتها وكأنها نداء استغاثة من الممثل الكوميدي الذي شغل المواقع الفترة الماضية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)