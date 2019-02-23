تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للممثلين الكوميدي محمد صالحين وأستاذ الدراما غدير ميرغني مصحوبة بدعوات لإطلاق سراحهم حيث ظلا رهن الاعتقال الذي طالهم خلال الفترة الماضية حيث كتب على الصورة المتداولة (الحرية لإخواننا المعتقلين) وجاءت أغلب تعليقات رواد مواقع التواصل داعمة لهما حيث كتب أحدهم معلقاً: (الله يفك أسرهم ويعودوا سالمين. لقد سجل اسم صالحين وغدير في قائمة التاريخ، والتاريخ لا ينسى وصفحاته من حديد). .
الكوميدي محمد صالحين الذي اشتهر بأعماله الكوميدية خاصة مع فرقة الهيلاهوب الكوميدية أعاد رواد المواقع تداول ومتابعة بعض أعماله التي قدمها في الفترة السابقة ووجدت صدى واسعاً لدى الجمهور و أبرزها الأغنية الكوميدية المصورة (شوفو لي حلل) التي قدمتها الهيلاهوب حيث جاءت كلماتها وكأنها نداء استغاثة من الممثل الكوميدي الذي شغل المواقع الفترة الماضية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الممثل الكوميدي المعتقل محمد صالحين (شوفو لي حلل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.