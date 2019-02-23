لجنة أطباء السودان المركزية تقرير عن إصابات مساء الأمس وصباح اليوم بمجرد إعلان رئيس النظام لحالة الطوارئ قامت قواته بمداهمة ميز الأطباء وانتهاك حرمته واعتقال وتعذيب كل من فيه، كذلك قامت هذه القوات بالتعامل بالعنف المفرط تجاه التظاهرات الليلية مما خلف عدداً من الإصابات تفاصيلها كما يلي: 1/طبيب مصاب بكسر في فقرة من العمود الفقري

2/طبيب مصاب بإلتواء في مفصل اليد

3/طفل مصاب بكسر في الحوض والترقوة نتيجة للدهس

4/كسر باليد نتيجة للإصابة بعبوة غاز مسيل للدموع سنوافيكم بأي تفاصيل جديدة حال حدوثها #مدن_السودان_تنتفض

#الشارع_بس إعلام اللجنة

٢٣ فبراير ٢٠١٩

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