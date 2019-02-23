فنانة سورية شهيرة تتعرض لمحاولة اغتيال.. هكذا علقت

كشفت الفنانة السورية شكران مرتجى، حقيقة ما تم تداوله من أخبار حول أن حادث السير الذي تعرضت له مؤخرًا كان محاولة اغتيال مدبرة لها، بسبب مطالبتها الرئيس السوري بشار الأسد بتحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الكلام عارٍ تمام عن الصحة.

وقالت، خلال استضافتها في برنامج "قصة حلم" مع الإعلامية رابعة الزيات: "كتار قالوا إن الحادث الذي تعرَّضت له كان محاولة اغتيال.. شو هالسخافة؟.. وأحد إلّي قالوا كده هو في الاتجاه المعاكس.. وأنا سأقول كلمة للجميع بلدي، وشعبي، ورئيسي، وبلدي، وجيشي، والشرطة، وأي حدا سوري خط أحمر".

وتابعت:"يا بعض السخفاء، أنا روحي فداء لسوريا وفلسطين.. والله لو بقدر أطوّع بالجيش هطوع من بكرة.. وأنا لست بحاجة إلى شهرة، أو لأضواء.. أنا طوال سنوات الحرب لم أغادر دمشق رغم سخونة الأحداث، وتعرضي للخطر.. لذلك رجاءً لا حدا يشكك بوطنيتي لسوريا، أو فلسطين".

وأشارت إلى أنها تعرضت لظلم كبير بسبب قيام بعض المخرجين بحصرها في أدوار معينة طيلة السنوات الماضية، وهو ما دفعها للاهتمام بشكلها خلال الفترة الأخيرة، مضيفة أن أول بطولة مطلقة حصلت عليها جاءت بعد 25 عامًا، وهي دورها في مسلسل "وردة شامية".

وكانت الفنانة السورية شكران مرتجى، قد تعرضت إلى حادث مرور بسيارتها، على أحد شوارع مدينة دمشق، بصحبة ابنة شقيقتها جيلان.

وحرصت "مرتجى" على طمأنة محبيها عقب الحادث، من خلال منشور كتبته عبر حسابها على "إنستغرام".

وقالت الفنانة السورية: "أنا بخير، والحمد والشكر لله، انفدت بالحديد، قدَّر الله وما شاء فعل، شكرًا لكل الاتصالات، والرسائل، والأصدقاء".