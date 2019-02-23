جوايدو: مسؤولين رفيعي المستوى غادروا فنزويلا إلى تركيا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، اليوم السبت، أن عدد من المسؤولين رفيعي المستوى غادروا فنزويلا إلى تركيا.

وغرد جوايدو عبر حسابه على "تويتر" قائلا "نسير بأطنان من المساعدات، بينما النظام المغتصب للسلطة اليوم ليس لديه سوى جرائم بوليفار، وجنود لا يعترفون بهم، ومسؤولون كبار يدينونه أو غادروا بالفعل إلى تركيا".

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