بدء اجتماعات ترسيم الحدود بين السودان والجنوب

بدأ اليوم بفندق كورال بالخرطوم اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لترسيم الحدود بين السودان وجنوب السودان.
و قال الدكتور معاذ أحمد محمد رئيس المفوضية القومية للحدود أن الاجتماع سيتم فيه تحديد كل متطلبات عملية وضع العلامات علي الأرض و التوصيف المتفق عليه بما في ذلك كافة الإجراءات المتعلقة بتعيين الحدود.
و إبان معاذ بأن هذا الاجتماع هو التاسع مشيرا إلى أنه في هذا الاجتماع ستقوم اللجنة بجمع الإجراءات الفنية الخاصة بعملية ترسيم الحدود.
و من جانبه أوضح اللواء مهندس الأمين محمد بانقا الرئيس المشترك للجنة ترسيم الحدود بين السودان و دولة جنوب السودان مدير عام المساحه أن الاجتماع سيتناول عملية الترسيم و الميزانيات المطلوبة لترسيم الحدود بدأ من توصيف الخط الحديدي و زيارة المواقع التي سيتم فيه وضع العلامات بالاضافة الى معرفة الظروف المحيطة بترسيم الحدود.
وأشار الأمين بانه خلال هذه الاجتماعات سيتم اختيار المهندسين المنفذين لترسيم الحدود و أضاف بان اللجنة قدمت الدعوة للإتحاد الافريقي للمساهمة في عملية التمويل و تقديم الدعم اللوجستي .
ومن جانبه قال السفير داليوس قرنق رئيس اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين جنوب السودان و السودان أن الغرض من هذا الاجتماع هو تحديد التحضيرات و الترتيبات الخاصة بترسيم الحدود المتفق عليه بين البلدين مؤكدا بأنه إذا استمر التوافق بين الجانبين سيتم ترسيم الحدود في أقرب وقت ممكن.
و أكد داليوس أن اللجنة المشتركة بين البلدين هي قادرة على إنجاز هذا العمل في وقت قريب.
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