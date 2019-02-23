رسميًا.. مارسيلو يحسم مصيره مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن البرازيلي مارسيلو، نجم ريال مدريد الإسباني، أبلغ إدارة ناديه بقراره النهائي بشأن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الملكي نهاية الموسم.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مارسيلو أبلغ إدارة المرينجي برغبته في الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.
وأصبح مارسيلو لا يشارك بشكل كبير رفقة ريال مدريد في الفترة الأخيرة، حيث بات سولاري المدير الفني للفريق الملكي يفضل مشاركة سيرجيو ريغيلون عليه.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مارسيلو سيرحل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث يريد اللاعب البرازيلي اللعب بجانب كريستيانو رونالدو من جديد.
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