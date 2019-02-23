مالي.. مقتل 3 جنود من قوات البعثة الأممية في سطو مسلح

وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت: "لقي ثلاثة جنود من البعثة الأممية في مالي مصرعهم إثر عملية سطو مسلح نفذها مجهولون ضد أفراد البعثة".

أعلنت وزارة الأمن والحماية المدنية في مالي مقتل 3 جنود من قوات البعثة الأممية في البلاد، إثر عملية سطو مسلح نفذها مجهولون.

وأضاف البيان أن "عملية سطو مسلح ارتكبت في وقت متأخر من مساء الجمعة ضد جنود من الوحدة الغينية العاملة في مالي"، لافتاً إلى أن الجنود كانوا على متن سيارة متجهة إلى غينيا لقضاء إجازتهم.

وقدمت وزارة الأمن والحماية المدنية المالية التعازي لأسر المفقودين ولأفراد البعثة الأممية العاملة في مالي، وأكدت أنها ستعمل على اعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة".

ويبلغ تعداد القوات الأممية العاملة في مالي 12500 عنصر، وهي الأكثر تعرضا للهجمات من بين البعثات الأممية العاملة في أفريقيا، حيث لقي أكثر من 190 عنصرا منها مصرعهم منذ بدأت عملها عام 2013.