من هو الفريق أول ركن عوض محمد احمد إبن عوف نائب أول لرئيس السودان و وزير الدفاع – سيرة ذاتية

اخبار السودان – أصدر الرئيس عمر البشير اليوم السبت مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد احمد إبن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع.

قالت الرئاسة السودانية، اليوم السبت، إن وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف عُين نائباً أول للرئيس مع احتفاظه بمنصبه.

حيث اطاح البشير بنائبه الأول بكري حسن صالح وعين الفريق عوض ابن عوف نائبا أولا للرئيس ووزيرا للدفاع .

من هو الفريق أول ركن عوض محمد احمد إبن عوف ؟

خرج من بوابة القيادة العامة للقوات المسلحة وكان يعتقد أن حياته العسكرية وتلك المهام الصعبة قد انتهت وأصبحت تاريخاً مشرفاً لضابط عظيم.. خلع البزة العسكرية ورفع آخر تمام وتلقى آخر التعليمات بأنه اليوم أصبح رجلاً مدنياً.. من المؤكد أن الفريق عوض بن عوف كان يعلم أن معارك أخرى في انتظاره لكن هذه المرة فيها كثير من التكتيك والإستراتيجيات المختلفة، وهذا ما حدث بالفعل، حيث عين عقب تقاعده سفيراً بالخارجية وعمل مديراً لإدارة الأزمات بالوزارة ، قبل أن يُدفع به سفيراً للسودان بسلطنة عمان..

في اغسطس 2015 أصدر الرئيس السوداني القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية عمر البشير مرسوما جمهوريا، اليوم الأحد، بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع.

وتشير السيرة الذاتية لابن عوف إلى أنه من أكفاء الضباط الذين خدموا في الجيش، وعمل مديراً للاستخبارات العسكرية والأمن الإيجابي، نائباً لرئيس أركان القوات المسلحة، وسفيراً للسودان في سلطنة عمان.

وشغل عوف سابقا منصب رئيس الاستخبارات العسكرية وشغل ايضا منصبا ‏دبلوماسيا في سلطنة عمان بعد تقاعده من الجيش منذ سنوات.‏

سيرة ذاتية

ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻭﻝ ﺭﻛﻦ ﻋﻮﺽ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺑن عوف

ﺍﻟﺪﻓﻌﺔ 23

ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ

ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻣﻦ

ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

ﺳﻔﻴﺮ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻣﺎﺕ

ﻗﻨﺼﻞ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﻧﺮﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ

ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ

وشهدة عهدة الطفرات النوعية في سلاح المدفعية

الميدانية والصاروخية

حيث ادخلت في عهدة منظومات الصواريخWS-1/WS-2/PHl03 مما صنف السودان وقتها صاحب اطول الانظمة الصاروخية

في القارة الافريقية

وشهدة عهدة ايضا حصول السودان علي مدافع الهاوترز الصينيPLZ-54 صاحب العيار155 ملم

والمدفع الروسيMSTA من اوكرانيا