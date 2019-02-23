عاجل : البشير يعين وزير الدفاع نائبًا له ويطيح بالنائب بكري حسن صالح من منصبه

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، قرارًا بتعيين وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف نائبًا أول له مع احتفاظه بمنصبه.

وأطاح الرئيس بهذا القرار بنائبه الأول بكري حسن صالح الذي يحظى بتأييد الإسلاميين.

كان البشير قرر أمس فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عامٍ، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية، وذلك من أجل فتح أبواب الحوار والمبادرات الوطنية.

وقال البشير إن نظام الحكم اللا مركزي هو أنسب نظام حكم لإدارة البلاد، معلنا استمراره في منصبه: «أجدد العهد بالوقوف في منصة الرئاسة لأكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف».

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