أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم السبت، مرسوماً جمهورياً بتعيين د. محمد طاهر أيلا، رئيساً لمجلس الوزراء القومي، خلفاً لمعتز موسى الذي تولى المنصب جنباً إلى جنب مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وأعلن البشير، يوم الجمعة، حل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام.

وأشار البشير في خطاب جماهيري إلى تدابير اقتصادية محكمة تنفذها حكومة بمهام جديدة يكلف بها فريق عمل تنفيذي من كفاءات وطنية مقتدرة لإنجازها إلى حين استكمال العملية الحوارية. وقال إن وثيقة الحوار الوطني ستكون أساساً متيناً للم الشمل للقوى السياسية في الداخل والخارج.

وأكد أن وثيقة الحوار أساس متين لاستكمال لم شمل القوى السياسية، وسيتسع صدرنا وأسماعنا للمقترحات الجديدة التي تسهم في بناء وطننا العزيز.

وتابع “أدعو البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لفتح الباب أمام إثراء الحياة السياسية بالحوار البناء والمبادرات الوطنية”.

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