على خلفية خطاب الرئيس عمر البشير ووضوح تشبثه بالسلطة تداول رواد التواصل الاجتماعي قصيدة نزار قباني “لن أعتزل السلطة”، وتقول كلماتها:

كلما فكرت أن أعتزل السلطة..

ينهاني ضميري..

من ترى يحكم بعدي هؤلاء الطيبين ؟

من سيشفي بعدي الأعرج..

والأبرص..

والأعمى..

ومن يحيي عظام الميتين ؟

من ترى يخرج من معطفه ضوء القمر ؟

من ترى يرسل للناس المطر ؟

من ترى يجلدهم تسعين جلدة ؟

من ترى يصلبهم فوق الشجر ؟

من ترى يرغمهم أن يعيشوا كالبقر ؟

ويموتوا كالبقر ؟..

كلما فكرت أن أتركهم..

فاضت دموعي كغمــــامة..

وتوكلت على الله..

وقررت أن أحكم الشعب..

من الآن الى يوم القيامة.

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