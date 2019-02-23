مصطفى يونس: شداد منعني من تدريب المريخ و” كنت حاضرب بالجزمة”

الخرطوم: باج نيوز

قال مدرب الهلال الأسبق، المصري مصطفي يونس إن رئيس اتحاد الكرة السوداني كمال شداد ، منعه من العودة إلى التدريب والتعاقد مع نادي المريخ، وذلك خلال الندوة التي أقامتها القنصلية المصرية بالخرطوم على شرف تنظيم الجمهورية لنهائيات أمم أفريقيا”كان” يونيو المقبل.

وأوضح مصطفى يونس أنه كان قاب قوسين أو أدنى من تدريب المريخ السوداني، لكّن رئيس اتحاد الكرة بقيادة شداد أصدر قرارًا منعنه فيه التدريب بالسودان بسبب إمكانية الاعتداء عليه من قبل جماهير الهلال بـ”الجزمة” على حد قوله.

وأعرب مصطفى يونس عن سعادته بالحضور إلى السودان، مبينًا أن تجربته مع الهلال لا تنسى، وأضاف” الهلال فريق عظيم، وأنا أملك علاقات مميزة مع مسؤوليه ورموزه بقيادة علي قاقارين”.

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