تعيين ابن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية

أصدر رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، يوم السبت، مرسوماً جمهورياً بتعيين الفريق أول ركن عوض أحمد بن عوف نائباً أول لرئيس الجمهورية ووزيراً للدفاع .وأعلن البشير يوم الجمعة، حل الحكومة وحكومات الولايات وفرض الطوارئ في البلاد لمدة عام.

وكشف البشير عن تدابير اقتصادية محكمة تنفذها حكومة بمهام جديدة يكلف بها فريق عمل تنفيذي من كفاءات وطنية مقتدرة لإنجازها إلى حين استكمال العملية الحوارية.

وقال إن وثيقة الحوار الوطني ستكون أساساً متيناً للم الشمل للقوى السياسية في الداخل والخارج.

وأكد البشير في خطاب جماهيري، أن وثيقة الحوار أساس متين لاستكمال لم شمل القوى السياسية، وسيتسع صدرنا وأسماعنا للمقترحات الجديدة التي تسهم في بناء وطننا العزيز.

وتابع “أدعو البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه، لفتح الباب أمام إثراء الحياة السياسية بالحوار البناء والمبادرات الوطنية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق