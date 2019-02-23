عاجل : البشير يعين محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة سابقًا رئيساً للوزراء

قالت الرئاسة السودانية، اليوم السبت، إن الرئيس السوداني عمر البشير عين محمد طاهر ايلا، والي ولاية الجزيرة، رئيساً للوزراء.

وأعلنت وكالة الأنباء السودانية، منذ قليل، أن رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، أصدر مرسوماً جمهورياً بتعيين السيد دكتور محمد طاهر أيلا رئيساً لمجلس الوزراء القومي.

وكان البشير قال في نوفمبر 2017 إنه سيؤيد ايلا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 إذا قرر الترشح .

كما أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، مرسوما آخر عين بموجبه وزير الدفاع السوداني المكلف الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف فى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية بديلا للنائب الأول بكري حسن صالح.

وتأتي هذه الخطوة فى أعقاب سلسلة قرارات أصدرها الرئيس السوداني أمس الجمعة، والتي حل بموجبها الحكومة المركزية وحكومات الولايات وعين حكاما عسكريين لإدارة شؤون الولايات المختلفة وأعلن حالة الطوارىء فى البلاد لمدة عام واحد .

ويشهد السودان منذ ما يزيد عن الشهرين سلسلة تظاهرات, تولى تجمع المهنيين السودانيين “تجمع نقابي غير رسمي ” زمام الدعوة لها للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.

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