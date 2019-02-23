بتعيين الفريق أول ركن عوض إبن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية، هل برز وجه رئيس السودان القادم ؟

أصدر الرئيس السوداني “عمر البشير” مرسوماً جمهورياً، ظهر السبت، بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد احمد إبن عوف نائبا اول لرئيس الجمهورية ، ووزيرا للدفاع.
ليغادر هذا الكرسي الفريق أول “بكري صالح” الذي كان يشغله آخر قادة مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني بعد ثلاثين عاماً، ظل فيها مرافقاً للبشير متنقلاً مابين وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية ونائباً للرئيس.
وكانت جميع التكهنات تذهب لخلافة الجنرال الصامت الفريق أول بكري حسن صالح، للبشير في حال عدم ترشحه لدورة رئاسية جديدة.
وتأتي هذه التغييرات في ظل تعديلات شملت تعيين 18 من العسكريين في منصب ولاة الولايات بعد إزاحة الولاة المدنيين من حزب المؤتمر الوطني، وإعلان حالة الطوارئ.
مما تشير إلى أن التعديلات تخاطب معالجة الأزمة الاقتصادية التي تهم المواطن بشكل أساسي، أكثر من الحراك الذي وصفه رئيس جهاز الأمن “بالانحسار”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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