زلزال يضرب جزر الملوك الإندونيسية بقوة 5 درجات

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، جزر الملوك في إندونسيا. وأظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن مركز الهزة الأرضية على بعد 71 كيلومترا جنوب شرق مدينة توبيلو، وعلى عمق 10 كيلومترات.

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