كشف الكنغولي ادريسا امبومبو مهاجم الهلال في تصريحات لصحيفة ديلي ميل الزامبية أن فريقه لا خيار امامه سوى الفزز على زيسكو غداً بعد خسارته في الجولة الثانية امام ناكانا الزامبي.
وقال مهاجم ناكانا السابق للصحيفة ان المباراة ليست سهلة لانها تأتي على ملعب زيسكو وامام جماهيره وسيكون فريقه مطالباً بالقتال من أجل الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث للخرطوم.
ويخوض الهلال مباراة الغد برصيد ثلاث نقاط بالفوز على اشانتي كوتوكو الغاني في الجولة الاولى والخسارة امام ناكانا في الجولة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر امبوبو: ليس أمامنا سوى الانتصار على زيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.