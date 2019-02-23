

أصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير اليوم السبت مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد احمد إبن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع. أصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير اليوم السبت مرسوما جمهوريا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد احمد إبن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع. وياتي ابنعوف خلفا للفريق اول ركن بكري حسن صالح؛ اخر أعضاء مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني.



كانت هذه تفاصيل خبر ابن عوف نائبًا أول للبشير ووزيرًا للدفاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.