ماذا قالوا عن فرض حالة الطوارئ بالسودان؟ (تقرير)

في خطاب توجه فيه إلى الشعب السوداني، قرر الرئيس السوداني عمر البشير، إعلان حالة الطوارئ في البلاد، سعيًا منه لمحاولة الحد من التظاهرات التي اندلعت ضده وضد حكومته إعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ودعا "البشير"، حملة السلاح إلى "تسريع خطى وقف الحرب والعودة للسلام"، معلناً عن "فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد"، مشيراً إلى "حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات".

و رفض حزب الأمة أكبر أحزاب المعارضة في السودان السبت إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ مؤكدا بأن المتظاهرين سيواصلون تحركهم حتى انتهاء الحكم المستمر منذ ثلاثة عقود.

وقال حزب الأمة القومي المعارض في بيان إن "حل الحكومات ... وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما"، وأضاف البيان أن "الشارع الثائر لن يرضى الا بتحقيق مطالبه برحيل النظام".

ورمى حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي الذي كان رئيسا للحكومة عندما تولى البشير السلطة في انقلاب مدعوم من الإسلاميين في 1989، بثقله خلف الاحتجاجات.

ووقع الحزب على "وثيقة الحرية والتغيير" التي وقعها أيضا الحزب الشيوعي والعديد من المجموعات المتمردة الأخرى في مختلف مناطق السودان.

ويحدد نص الوثيقة خطة لما بعد حكم البشير، من بينها إعادة بناء السلطة القضائية ووقف التدهور الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيسي للاحتجاجات.

و سلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم السبت الضوء على فرض حالة الطوارئ في السودان لمدة عام.

وأشارت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية إلى إعلان رئيس السودان، عمر البشير، لحالة الطوارئ لمدة سنة واحدة وذلك على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي تجتاح البلاد منذ شهر ديسمبر الماضي.

وأبرزت الصحيفة الإسرائيلية ما دعا إليه رئيس السودان من إيقاف التعديلات الدستورية التي أدخلت على الدستور من أجل السماح له بالترشح لولاية رئاسة جديدة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى إعلان الرئيس السوداني عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال والتي تضم مسؤولا كبيرا من كل وزارة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم.

و سلطت وكالات الأنباء الفرنسية اليوم السبت الضوء على الأحداث في السودان والتي انتهت بفرض الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام.

وأشار موقع فرانس 24 إلى إصدار رئيس السودان، عمر البشير، مرسومًا جمهوريًا يفيد بتعيين حكومة تصريف أعمال.

وسلط الموقع الفرنسي الضوء أيضًا على ما دعا إليه رئيس السودان البرلمان من تأجيل التعديلات الدستورية والتي كانت تمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.