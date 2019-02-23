لجنة لمراجعة نُظم تمويل زراعة القطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد وزير الزراعة والغابات، نهار عثمان نهار، تضافر كافة الجهود لتمويل وتحديد السعر التركيزي لتشجيع زراعة القطن والمساهمة في العملية الإنتاجية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وشدد عقب اجتماع لمناقشة تمويل إنتاج وتسويق القطن خلال المحفظة والزراعة التعاقدية على إزالة المعوقات والمشاكل التي تواجه المحفظة لوضع خارطة الطريق.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة، عمر مصطفى، اهتمام الدولة بالتوسع في زراعة القطن ومراجعة نظام الزراعة التعاقدية ودراسة التمويل بالمخفظة، وقال: لابد من التنسيق المحكم من أجل الصادر والتسهيلات المطلوبة بالتنسيق مع المساهمين للاستفاده من التمويل.

من جانبه، أشار محافظ مشروع الجزيرة، عثمان سمساعة، إلى أن أكبر مشكلة تواجه القطن في استرداد التكلفة، وعدم ثبات الأسعار وانتظامها، وقال: لابد من تضافر الجهود والتنسيق للمساهمة في عودة نظام المحفظة.

فيما قال عبد السلام الشامي رئيس جمعيات المنتجين بمشروع الجزيرة قال: لابد من دخول المحفظة للمشروع لأنها صمام الأمان والتزويد بالمطلوبات اللازمة في الوقت المحدد وإشراك جميع شركاء الإنتاج في أمر تشغيل المحفظة ليعود بالنفع على البلاد من صادر القطن.