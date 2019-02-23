اجتماعات أمنية سودانية أثيوبية "بأصوصا" لمراقبة الحدود

الدمازين: السوداني

كشفت حكومة ولاية النيل الأزرق عن مواصلة اللجنة الأمنية بالولاية وإقليم بني شنقول الأثيوبي اجتماعاتها بمنطقة أصوصا.

وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية محمد أبو القاسم لــ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن الاجتماعات ناقشت كيفية العودة الطوعية إلى جانب الترتيبات الأمنية والتبادل التجاري بين الجانبين ومراقبة الحدود والتجارة للحفاظ على الممتلكات بالبلدين، مشيراً إلى أن التجارة الحدودية بين الولاية وإقليم بني شنقول ستكون وفق الشروط والضوابط التي تضعها الدولة.

وأشار أبو القاسم إلى تطوير العلاقة الحدودية مع إثيوبيا وجنوب السودان بغرض التبادل التجاري وفتح المسارات بين البلدين.