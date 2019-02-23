الزراعة تهدد باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة مزارعين

الخرطوم : وجدان طلحة

هدد وزير الزراعة بالخرطوم باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة مزارعين ومصادرة المنتجات الزراعية التى يوجد بها متبقي أثر للأسمدة والمبيدات الحشريةـ وكشفت عن استيراد أجهزة لفحص متبقي الأثر على المنتجات الزراعية ووضعها في مداخل وبوابات الولاية والأسواق المركزية.

وقال وزير الزراعة الطاهر الطيب في تصريح لـ( السوداني) أمس إن ارتفاع أسعار اللحوم والألبان سببه ارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني نسبة لزيادة سعر الدولار ، وأشار إلى أن وزارة الزراعة الاتحادية طلبت من وزراء الإنتاج بالولايات وضع خطة للمدخلات الزراعية ليتم توفيرها لهم بالتنسيق مع البنك الزراعي خلال الفترة القادمة.

وقطع بعدم إدخال أو استخدام أسمدة (فاسدة) في الزراعة بالولاية، وقال “نقوم بإخضاع جميع الأسمدة للفحص بمعمل الوزارة” ، وأكد أن جميع الأسمدة تدخل للولاية عبر البنك الزراعي وشركات معتمدة وتقوم الوزارة بمراقبتها.

في السياق أعلن الطيب عن البدء في تصميم مواعين خاصة لنقل الألبان بالعاصمة و تغيير جميع المواعين المستخدمة في نقل الألبان بالعاصمة ، مؤكداً وضع الوزارة رقابة مشددة على الألبان، وأضاف”أي حديث عن استخدام مواد حافظة للألبان غير صحيح”.