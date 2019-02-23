السودان .. المؤتمر الوطني يناقض تصريح “قوش” و يحسم الجدل معلناً أن البشير باق رئيساً للحزب

قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني “ابراهيم الصديق” ظهر السبت أن : ” المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الوطني ، وهو رئيس قومي لكل السودان وسيدير الحوار من منصة قومية” بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وكان الرئيس السوداني قد تعهد في خطابه للأمة السودانية مساء الجمعة بأن يقف في منصة قومية “رئاسة الجمهورية” ،وأن يكون على مسافة واحدة بين الجميع موالين ومعارضين وفق مبدأ العدل والشفافية وسعة الصدر لشمول كل الوطن.

ويأتي تصريح المؤتمر الوطني، حسماً للجدل الدائر، ومناقضاً لما أعلنه رئيس جهاز الامن والمخابرات، الفريق صلاح عبدالله قوش، قُبيل خطاب الرئيس أمام رؤساء الصحف بأن البشير سيتخلى عن منصبه كرئيساً للمؤتمر الوطني.

وقال معتمد أمدرمان السابق “مجدي عبدالعزيز” بحسب ما نقلت عنه “أخبار الخليج 365” أن تعيين حكام عسكريين للولايات يعني عملياً فك إرتباط المنصب بالمؤتمر الوطني، الذي كان يشغله رئيس المؤتمر الوطني في الولاية، وخطوة الحزب اليوم بتكليف نواب رؤساءه في الولايات والمحليات بمنصب الرئيس تعزيز لذلكً.

وهذه أولي دلالات وقوف الرئيس بمسافة واحدة من كل الأحزاب” على حد قوله.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)