بيت شعر الخرطوم يشيد بتقدم تريتر والشيخ في “أمير الشعراء”

أشاد بيت شعر الخرطوم ببلوغ الشاعرتين السودانيتين ابتهال تريتر ودينا الشيخ إلى المرحلة النهائية من مسابقة “أمير الشعراء” التي تقام في أبوظبي، مثمنين مشاركتهما في واحدة من أهم المسابقات الشعرية في الوطن العربي.

جاء ذلك خلال أمسية شعرية نظمها بيت شعر الخرطوم ، وشارك فيها عدد من الشعراء السودانيين.

وأعرب مدير البيت د. الصديق عمر الصديق عن سعادته بالمرحلة التي وصلت إليها تريتر منسق بيت شعر الخرطوم، وممثلة السودان الثانية الشاعرة دينا الشيخ من المسابقة الشعرية العربية المهمة، متمنياً فوز واحدة من الشاعرتين.

من جهته، قال الشاعر السوداني أسامة تاج: “إنّ ما قدمته ابتهال في المرحلة السابقة جديرٌ بالاحتفاء، ومبشرٌ بفرصة كبيرة في أن يظفر السودان بلقب الإمارة هذا العام، لأن ممثلتيه شاعرتان مجيدتان إلى حدٍ بعيد”.

وقال الشاعر محمد آدم بركة إن الرهان على ابتهال ودينا كبير، وسيكون الإعلام حاضراً بقوة في دعمهما.

وشارك في الأمسية: الشاعرة ريان عبد الإله والشعراء: محمد أبكر، أبو بكر الجنيد يونس، ياسر الريدة، محمد المؤيد المجذوب، محمد الرشيد، عبد الحميد مدثر، كمال التجاني، ياسر عثمان أحمد، والشاعر الشاب عبد الباسط منذر، والشاعرة الصحفية نهلة محجوب.

هذا وتخوض الشاعرة دينا الشيخ أمسية الثلاثاء القادم المرحلة النهائية في المسابقة حيث تعرض الحلقة على الهواء مباشرة بقناة الإمارات في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السودان.