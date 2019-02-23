استقرار سير إمتحانات شهادة مرحلة الأساس بالمناقل

وأعرب السيد عن تقديره لجميع العاملين في الحقل التعليمي لما بذلوه من جهود لترقية الخدمات التعليمية وطمأن الأمهات بالنتائج المشرفة التي سوف يحرزها الممتحنين والممتحنات خلال هذا العام بفضل إستقرار العام الدراسي وجهود المعلمين.وأشاد بالبيئة الصالحة بكافة المراكز مما يدل على التنسيق وتكامل الأدوار بين القطاعات الرسميه والشعبية وأكد المدير العام أن الإمتحانات تسير حسب الخطة المعدة لها من قبل القائمين على أمرها.
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