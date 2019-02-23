تلفزيون السودان يعيد بث تحفة الدراما السودانية

أعاد تلفزيون السوداني بث مسلسل أقمار الضواحي الذي يهتم بمعالجة قضايا المجتمع ومنها التعليم وتنشأة الأطفال بصورة صحيحة. المسلسل من تأليف “عبد الناصر الطائف أحمد” والمخرج قاسم أبو زيد.

وقد جمع مسلسل أقمار الضواحي لأول مرة كبار نجوم الدراما الإذاعية والتلفزيونية إلى جانب نجوم الدراما من أجيال مختلفة، منهم الممثلون “عيسى تيراب وعوض صديق ومحمد خيري أحمد والسر محجوب والطيب شعراوي وموسى الأمير ونبيل متوكل وحسن يوسف وصالح عبد القادر ومحمد المهدي الفادني وجمال عبد الرحمن وعبد العظيم أحمد عبد القادر وأبو بكر الشيخ”.

وظهر خلال حلقات مسلسل أقمار الضواحي نجمات الدراما “سمية المغربي وبلقيس عوض وفتحية محمد أحمد ورابحة محمد محمود وزكية محمد عبد الله وسعاد محمد الحسن ونادية أحمد بابكر وسامية عبد الله وإخلاص نور الدين وهند زمراوي والإعلامية ومقدمة البرامج حالياً مشاعر عبد الكريم.

وأضاف صوت الفنان الراحل محمود عبد العزيز تأثيراً قوياً في مسلسل أقمار الضواحي وهو يغني تتر المسلسل.

واعتبر مسلسل أقمار الضواحي من أجمل ما قدمه التلفزيون القومي من أعمال درامية، فقد وفق المؤلف عبد الناصر الطايف والمخرج قاسم أبوزيد، وكذلك الراحل محمود عبد العزيز في تقديم لوحة فنية راقية لامست وجدان الشعب السوداني.

وناقش المسلسل قضية الملعم وكذلك التعليم، فضلاً عن خروج الكاميرا من أضابير الأستديوهات إلى الريف السوداني، مما أدى إلى نجاح المسلسل.