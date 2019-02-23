حراك اقتصادي في الجزيرة والسبب المعرض التجاري

وأعلن ايلا أن المعرض التجاري أحدث حراكاً اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وأسهم في تحريك قطاعات النقل والكافتيريات والشقق السكنية وفتح آفاقا واسعة للاستثمار بالولاية في المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية عبر الشركات والبيوتات التجارية وأصحاب العمل والمؤسسات التي شاركت في المعرض من خلال فتح منافذ للتمويل.وعبر عن فخره وإعزازه بالتزام المشاركين في المعرض بموجهات وأولويات حكومة الولاية تجاه الإسهام بتخفيف أعباء المعيشة بتوفير السلع الضرورية بسعر المصانع إضافة للفوائد العلمية والإرشادية عبر الندوات والسمنارات والملصقات التي صاحبت أيام المعرض والإسهام في توظيف أكثر من ألف شاب وشابة عملوا طيلة أيام المعرض التجاري والترويج للشركات والبيوتات التجارية والترويح عن المواطنين مما خلق متنفسا لأهل الولاية المعطاءة الذين يستحقون التكريم بما قدموه للسودان بتحقيق إنتاجيات مقدرة دفعت الاقتصاد الوطني.
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